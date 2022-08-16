151 житель Удмуртии заболел коронавирусом

Коронавирус в Ижевске Фото: Архив КП

На утро 16 августа, в Удмуртии коронавирусной инфекцией заразились еще 151 человек. В числе заболевших 11 детей до 14 лет, 42 человека старше 65 лет. В ковид-центры госпитализировано 4 пациента. Об этом сообщает Министерство здравоохранения региона.

86 человек выздоровели, их выписали.

К сожалению, 81-летний мужчина скончался. Итого по республике от коронавируса погибли 4 052 летальный случай, из них 3 851 – с подтвержденным диагнозом.

Состояние 72 пациентов ковид-стационаров оценивается, как средней тяжести, 2 пациента находятся в тяжелом состоянии.

Всего на 16 августа в Удмуртии зарегистрировано 169 823 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 164 584 человек выздоровели.

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