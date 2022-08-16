Уникальную операцию пациентке с желчекаменной болезнью сделали в Ижевске

Фото: Telegram-канал Эльвиры Пинчук

В первой республиканской клинической больнице сделали уникальную малоинвазивную операцию пациентке с желчекаменной болезнью. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Эльвира Пинчук, заместитель председателя правительства Удмуртии.

Врачи достали плотно застрявший камень из желчных протоков с помощью видеоэндоскопа.

Через два часа после операции пациентка уже сама ходила по отделению и не испытывала болей.

«Благодарю операционную бригаду в составе хирурга Дмитрия Зайцева, эндоскописта Константина Сысоева и анестезиолога Андрея Малыгина за отличную работу!», – написала Эльвира Пинчук.

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