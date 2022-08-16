Мужчина выпал из окна на улице Ленина в Ижевске

Молодой человек выпал из окна этого дома. Фото: очевидец

Утром на улице Ленина, 93 в Ижевске из окна выпал молодой человек. Об этом «Комсомолке» рассказала свидетельница происшествия.

«Парень после падения, к сожалению, не выжил, в районе восьми утра увезли. Говорят, что с 18-го этажа», – рассказала наша читательница.

Причины и обстоятельства происшествия пока не известны. Следственный комитет не прокомментировал информацию «Комсомолке».

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