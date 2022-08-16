Глава Сюмсинского района Удмуртии уходит в отставку

Владимир Семенов уходит в отставку. Фото: «ВКонтакте»

Глава Сюмсинского района Владимир Семенов решил уйти на пенсию. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В ближайшее время объявят конкурс на новую должность. До назначения нового главы исполнять его обязанности будет Александр Альматов, замглавы администрации.

Владимир Семенов возглавлял район с 2001 года.

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