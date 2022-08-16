Человеческие кости нашли при прокладке газопровода в Удмуртии

В Удмуртии нашли скелетированные останки

15 августа в с. Киби-Жикья Увинского района Удмуртии нашли скелетированные останки. Как сообщает Следственное управление СК Удмуртии, это произошло во время проведения земляных работ по прокладке газопровода недалеко от жилого дома.

Были обнаружены человеческие останки – фрагменты черепа и костей.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, личность погибшего, причины и давность смерти.

Они уже осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас опрашиваются жители деревни.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Свидетельница падения ребенка и женщины из окна на улице Петрова в Ижевске: «Крови и повреждений не видела»

Таксист из Махачкалы своровал виски в Удмуртии

Сеть игровых клубов прикрыли в Удмуртии