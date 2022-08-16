Портреты поэтессы Ашальчи Оки появились на доме в Ижевске

Новое граффити в Ижевске. Фото: Полина Андриянова

Совсем скоро в Ижевске появится новое граффити. На фасаде дома № 87 по ул. Дзержинского будет изображена первая удмуртская поэтесса Ашальчи Оки (Акулина Векшина).

Эскиз нового граффити выбирали ижевчане. Его нарисовал ижевский художник Денис Никонов. Ашальчи Оки изображена сразу в двух образах – поэтессы и военного врача (в годы войны она работала хирургом-окулистом).

Сейчас над рисунком работает граффити-художник Дмитрий Костицын.

Отметим, в рамках проекта «Лица Удмуртии» в Ижевске уже появились граффити с изображением композитора Петра Чайковского, конструктора-оружейника Евгения Драгунова и основателя Ижевского оружейного завода Андрея Дербяина.

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