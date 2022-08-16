Жительница Удмуртии попалась на воровстве в магазине Казани

Архив редакции

В Казани задержали трех женщин. Они подозреваются в воровстве в местном торговом центре. Одна из них – уроженка Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Татарстану.

В одном из ТЦ две посетительницы прятали в сумку вещи, третья – их прикрывала. Продавцы попытались остановить их, но они убежали.

Чуть позже полицейским удалось их разыскать. Ими оказались две местные женщины 28 лет. Уроженке Удмуртии было 29 лет. При проверке документов обнаружилось, что одна из задержанных находится в федеральном розыске за кражу.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Портреты поэтессы Ашальчи Оки появились на доме в Ижевске

Человеческие кости нашли при прокладке газопровода в Удмуртии

В престижное летное училище впервые за 10 лет поступил житель Ижевска