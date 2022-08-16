В роддоме №5 в Ижевска отремонтировали комнату выписки. Ремонт выполнен в современном стиле с использованием эффектных элементов декора в виде облаков со встроенной подсветкой. Об этом сообщает в своем телеграмм-канале заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук. «Теперь встречать новоиспеченных мам и малышей будет вдвойне приятно», - подчеркнула Эльвира Пинчук. Отметим, в этом году в роддоме на свет появилось 885 детей, в том числе 9 двойняшек. Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск». ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жительница Удмуртии попалась на воровстве в магазине Казани В престижное летное училище впервые за 10 лет поступил житель Ижевска Портреты поэтессы Ашальчи Оки появились на доме в Ижевске