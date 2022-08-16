29-летнего иностранца задержали за сбыт наркотиков в Ижевске

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В Ижевске задержали ранее судимого гражданина из стран ближнего зарубежья. В его кармане нашли шесть свертков с наркотиками синтетического происхождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина жил без регистрации в Завьяловском районе. Раньше он работал в строительной организации, но в последнее время стал закладчиком интернет-магазина.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Подозреваемый находится в СИЗО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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