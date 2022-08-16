Магазин H&M открылся в Ижевске 16 августа

Фото: ижевчанин Лев

В Ижевске после простоя открылся магазин H&M в торговом центре «Италмас». Об этом «Комсомолке» сообщил очевидец.

Судя по фото, очередей в магазине пока нет.

Ранее мы рассказывали, что сеть закрылась. В августе H&M планировали устроить распродажу. Но точная дата не была известна.

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