Магазин H&M открылся в Ижевске 16 августа

Фото: ижевчанин Лев
В Ижевске после простоя открылся магазин H&M в торговом центре «Италмас». Об этом «Комсомолке» сообщил очевидец.
Судя по фото, очередей в магазине пока нет.
Ранее мы рассказывали, что сеть закрылась. В августе H&M планировали устроить распродажу. Но точная дата не была известна.
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