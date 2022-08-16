С 19 августа перекроют движение на участке улицы 50 лет Пионерии в Ижевске

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С 20:00 19 августа до 23:00 21 августа перекроют движение по ул. 50 лет Пионерии на участке у бульвара им. А.В. Воскресенского. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского филиала ПАО «Т Плюс».
На данном участке пройдут работы по замене трубопровода под дорогой.
Это часть проекта реконструкции тепловой инфраструктуры в микрорайоне улиц 50 лет Пионерии, Береговой и Кирова. Здесь будет обновлено более 10 км квартальных трасс отопления и ГВС.
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