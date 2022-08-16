С 19 августа перекроют движение на участке улицы 50 лет Пионерии в Ижевске

Архив редакции КП

С 20:00 19 августа до 23:00 21 августа перекроют движение по ул. 50 лет Пионерии на участке у бульвара им. А.В. Воскресенского. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского филиала ПАО «Т Плюс».

На данном участке пройдут работы по замене трубопровода под дорогой.

Это часть проекта реконструкции тепловой инфраструктуры в микрорайоне улиц 50 лет Пионерии, Береговой и Кирова. Здесь будет обновлено более 10 км квартальных трасс отопления и ГВС.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Свидетельница падения ребенка и женщины из окна на улице Петрова в Ижевске: «Крови и повреждений не видела»

Таксист из Махачкалы своровал виски в Удмуртии

Сеть игровых клубов прикрыли в Удмуртии