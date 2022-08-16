Проверку проводят по факту недопуска ребенка-инвалида на аттракцион в Ижевске

Инцидент произошел в Летнем саду Фото: Амир Закиров

Прокуратура проведет проверку по факту недопуска на аттракционы в Летнем саду ребенка-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, инцидент произошел на прошлой неделе. В соцсетях появились сообщения, что особенного ребенка не пустили на аттракцион. «Парки Ижевска» объясняли, что это продиктовано соображениями безопасности.

Прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, а также даст оценку по соблюдению законодательства о защите несовершеннолетних. По итогам проверки примут решение о мерах прокурорского реагирования.

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