Велосипед украли у курьера службы доставки в Ижевске и сдали в ломбард

Велосипед сдали в ломбард Фото: Амир Закиров

На улице Карла Маркса в Ижевске украли велосипед у курьера службы доставки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Потерпевший оставил «железного коня» у магазина, но не пристегнул его. Когда он вернулся, транспорт уже исчез. Курьер обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали 31-летнего, неработающего, судимого за аналогичное преступление местного жителя. Велосипед обнаружили в ломбарде. Его вернули владельцу. Ущерб составил 25 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ (Кража). Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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