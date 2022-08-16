Велосипед украли у курьера службы доставки в Ижевске и сдали в ломбард

Велосипед сдали в ломбард
Фото: Амир Закиров
На улице Карла Маркса в Ижевске украли велосипед у курьера службы доставки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Потерпевший оставил «железного коня» у магазина, но не пристегнул его. Когда он вернулся, транспорт уже исчез. Курьер обратился в полицию.
Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали 31-летнего, неработающего, судимого за аналогичное преступление местного жителя. Велосипед обнаружили в ломбарде. Его вернули владельцу. Ущерб составил 25 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ (Кража). Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
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