Мужчина и девочка пострадали из-за столкновения «Ниссана» с трамваем

В ДТП пострадали пассажиры трамвая. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии

На улице 40 лет Победы напротив дома №69 «Ниссан» столкнулся с трамваем 10-го маршрута. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии.

Водитель автомобиля, мужчина 1989 года рождения, не предоставил преимущества общественному транспорту. В результате он столкнулся с трамваем под управлением женщины 1974 года рождения.

В итоге травмировались пассажиры трамвая – мужчина 2000 года рождения и девочка 2011 года рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Движение трамваев прекращалось, но оно уже восстановлено.

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