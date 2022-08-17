В Удмуртии 39-летнего мужчину подозревают в убийстве жены во время ссоры

Мужчина ударил свою супругу ножом. Фото: пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии

В Удмуртии 14 августа в квартире обнаружили тело 33-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии.

Сотрудники полиции задержали 39-летнего мужа убитой. Мужчина был ранее судим.

По имеющимся данным, 14 августа в селе Уральский, супруги вместе выпивали спиртные напитки. Позднее между семейной парой вспыхнула ссора. Подозреваемый ударил супругу ножом в бедро. Ранение для женщины оказалось смертельным.

В скором времени мужчину заключат под стражу.

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