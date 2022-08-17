175 случаев коронавируса выявили в Удмуртии за сутки

Заболеваемость растет
Фото: Мария Бакланова
За сутки ситуация с коронавирусом в Ижевске изменилась следующим образом:
– заболели 175;
– выздоровели 103;
– скончались 0.
Среди заболевших 30 детей до 14 лет 24 гражданина старше 65. Госпитализировали 20 жителей.
1 837 больных лечатся амбулаторно. В ковид-стационарах 82 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, два в тяжелом, на ИВЛ никто не лежит.
Сделали прививку 700 560 человек. 560 890 получили второй компонент, 194 057 прошли ревакцинацию.
Всего в регионе зарегистрировали 169 998 случаев коронавируса. 164 687 человек справились с болезнью, 4 052 скончались, из них 3 852 с подтвержденным диагнозом.
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