175 случаев коронавируса выявили в Удмуртии за сутки

Заболеваемость растет Фото: Мария Бакланова

За сутки ситуация с коронавирусом в Ижевске изменилась следующим образом:

– заболели 175;

– выздоровели 103;

– скончались 0.

Среди заболевших 30 детей до 14 лет 24 гражданина старше 65. Госпитализировали 20 жителей.

1 837 больных лечатся амбулаторно. В ковид-стационарах 82 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, два в тяжелом, на ИВЛ никто не лежит.

Сделали прививку 700 560 человек. 560 890 получили второй компонент, 194 057 прошли ревакцинацию.

Всего в регионе зарегистрировали 169 998 случаев коронавируса. 164 687 человек справились с болезнью, 4 052 скончались, из них 3 852 с подтвержденным диагнозом.

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