В Удмуртии стартовал ремонт трех гидротехнических сооружений

Работы планируют завершить до 1 октября 2022 года. Фото: пресс-служба Министерства природных ресурсов Удмуртии

В Удмуртской республике начали ремонтные работы еще на трех гидротехнических сооружениях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов Удмуртии.

На данный момент специалисты начали ремонт еще трех гидросооружений: на реке Пудем в селе Пудем Ярского района, на реке Сальинка у села Ермолаево Киясовского района и на реке Оска в селе Арзамасцево Каракулинского района.

Ремонтные работы на этих трех объектах будут проведены без понижения уровня воды в водоемах.

До 1 октября 2022 года планируют провести замену уплотнительных резинок затворов, замену водомерной линейки, окраску металлических элементов ГТС, замену деревянных элементов настилов и мостков, изготовление шандор, герметизация швов и стыков.

Напомним, что в июле 2022 года ремонтные работы начались на гидроузле на реке Адамка, в селе Заречный и на реке Пироговка в Пирогово, где для этого спустили Пироговский пруд.

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