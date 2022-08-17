Родственников бойца Великой Отечественной войны из Сарапула нашли в Удмуртии

На фото – Александр Котов. Фото: страница главы Сарапула Виктора Шестакова «ВКонтакте»

В Сарапуле нашли родственников Александра Котова, который погиб во время Мгинской наступательной операции в 1943 году. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Сарапула Виктор Шестаков.

Останки воина нашли еще в 2005 году поисковики отряда «Святой Георгий» под Санкт-Петербургом. При нем была медаль «За оборону Ленинграда».

Узнать историю бойца удалось только недавно, когда нашлись архивы командиров частей. Выяснилось, что погибшего зовут Александр Котов и что его призвали из Сарапула. Он отправился на фронт сразу из армии, и оттуда он уже не вернулся.

Поисковики обратились за помощью к властям Сарапула. Удалось выйти на племянницу Валентину Федоровну 1948 года рождения. А еще нашлась его внучка Ольга. Она осенью отправится в Санкт-Петербург. На братской могиле появится памятник Александру Котову.

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