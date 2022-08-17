Дело возбудили против жителя Удмуртии за призывы к расправе над правоохранителями

Мужчина в интернете призывал к физической расправе над сотрудниками правоохранительных органов Фото: Константин ИВШИН

В Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который размещал в интернете призывы к насилию и физической расправе над работниками правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Идут следственные действия.

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