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Происшествия17 августа 2022 6:35

43-летний житель Ижевска совершил насильственные действия сексуального характера в отношении знакомой

А еще украл ее украшения и телефон
Анастасия Захарова
Мужчина выпивал со знакомой

Мужчина выпивал со знакомой

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В отношении 57-летней жительницы Ижевска совершили насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

15 августа она выпивала у себя дома вместе с 43-летним знакомым. Подозреваемый избил ее, совершил половое престпуление и открыто похитил ее телефон и серебряные украшения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Подозреваемый задержан, готовится ходатайство, чтобы заключить его под стражу. Произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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