Запрет на посещение лесов до 4 сентября ввели в Удмуртии

В лесах нельзя даже просто гулять

В Удмуртии в связи с высокой пожароопасностью на части некоторых районов ввели запрет на посещение лесов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр природных ресурсов региона Денис Удалов.

С 16 августа по 4 сентября нельзя въезжать в леса на транспорте, гулять, проводить массовые мероприятия в лесах, собирать что-либо. Запрет распространяется на охотников.

Правила действуют на части территории Алнашского, Вавожского, Воткинского, Глазовского, Граховского, Дебесского, Завьяловского, Камбарского, Каракулинского, Кезского, Кизнерского, Красногорского, Можгинского, Сарапульского, Селтинского, Игринского, Увинского, Шарканского, Яганского (Малопургинский район) и Якшур-Бодьинского лесничеств.

За нарушения предусмотрены штрафы:

- для граждан в размере 40 000 – 50 000 рублей;

- для должностных лиц - 60 000 – 90 000 рублей;

- для юридических лиц - 600 000 – 1 000 000 рублей.

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