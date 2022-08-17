Новый фирменный стиль табличек и указателей разработают в Ижевске

Сейчас используется стиль 2000-х. Фото: архив редакции

В Ижевске займутся редизайном табличек с указанием адресов и улиц. Об этом сообщает пресс-служба города.

Практикум для дизайнеров проводит Центр территориального развития республики. Подать заявку на участие можно до 31 августа по ссылке. Участники разделятся на команды и создадут свою концепцию. Лучшие идеи станут основой для фирменного стиля, которые доработают дизайнеры центра. Руководить процессом будет Илья Бирман, арт-директор московского дизайн-бюро.

Указатели и таблички должны быть не только эстетическими, но и стать удобной системой навигации по городу.

Сейчас в городе используются таблички 2000-х годов со шрифтом Arial. Дизайнеры должны будут использовать фирменный шрифт Ижевска.

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