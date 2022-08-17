Новое общественное пространство может появиться на улице 9 Января в Ижевске

Жители сами выберут концепцию. Фото: предоставлено Центром территориального развития Удмуртии

Жителей улицы 9 Января приглашают на встречу по обсуждению строительства нового общественного пространства. Это может быть сквер, детская площадка или спортивная зона. Об этом сообщает пресс-служба Центра территориального развития Удмуртии.

Формат пространства, а также концепцию и возможные проблемы обсудят вместе с жителями.

Встреча состоится в школе №52 25 августа с 18:30 до 21:00. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке https://survey.questionstar.ru/a0a519bc.

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