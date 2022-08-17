Участок дороги на улице Краева перекроют в Ижевске

Участок перекроют на два дня. Фото: Яндекс. карты

На улице Краева перекроют для сквозного проезда участок дороги между улицами Воровского и Удмуртской. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс» в Ижевске.

Дорога будет закрыта с 8:00 20 августа до 20:00 21 августа. Для безопасности организуют временные дорожные знаки. Все согласовано с ГИБДД и администрацией Ижевска.

На участке заменят теплосети, которые проходят под проезжей частью. Это нужно для реконструкции коммуникаций, которые подключены к ЦТП на ул. Удмуртской, 208б.

Всего на участке меняют 2,3 км теплотрасс. Это поможет улучшить надежность отопления в пяти домах, детском саду, больнице и других объектах.

Жителям приносят извинения за временные неудобства.

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