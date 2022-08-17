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Общество17 августа 2022 9:34

Модульные дома для нужд биатлонного комплекса появятся в Ижевске

Земельный участок передали компании «БИАТЛОН ГЛЭМПИНГ»
Анастасия Захарова
Дома появятся для нужд биатлонного комплекса

Дома появятся для нужд биатлонного комплекса

Фото: Диля Ахмадишина

Участок площадью 11 тысяч квадратных метров на Славянском шоссе передали компании «БИАТЛОН ГЛЭМПИНГ». Торги для реализации инвестиционного проекта при этом не проводились. Соответствующее постановление с подписью главы Удмуртии Александра Бречалова появилось на сайте правительства региона.

Расширенный вид использования территории – «туристическое обслуживание». Компания построит для биатлонного комплекса модульные дома временного проживания.

По данным «СПАРК-ИНТЕРФАКС», компания зарегистрирована 26 июля 2022. Основной вид деятельности – гостиницы. Учредитель – Григорий Шемякин, руководитель – Аскар Аитов.

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