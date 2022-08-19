У добытого в Удмуртии медведя обнаружили трихинеллез

Личинка трихинеллы была обнаружена в туше медведя, добытого в Увинском районе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Удмуртии выявлен первый в этом году случай трихинеллеза. Как сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии республики, личинка трихинеллы была обнаружена в туше медведя, добытого в Увинском районе.

Распоряжением регионального ГУ ветеринарии был введен карантин. Территория радиусом 50 метров от точки с координатами 57,1235, 52,1156, расположенной в 63 квадрате северного лесничества вблизи деревни Малые Сюрзи, признана эпизоотическим очагом, а МО «Увинский район» - неблагополучным пунктом по трихинеллезу.

В ведомстве напомнили, что трихиниллез (возбудитель трихинелла Trichinella spiralis) - заболевание общее для человека и животных. Резервуаром и источником заболевания в природных очагах являются дикие животные - кабаны, барсуки, медведи, лисы, нутрии, а в населенных пунктах домашние животные – свиньи, собаки, кошки. Заболевание не имеет клинических признаков у зараженных животных, а обнаружить личинку возможно лишь под микроскопом.

Отмечается, что за прошлый год в республике было выявлено 12 случаев трихинеллеза.

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