19 августа в Ижевске будет тепло и солнечно, но осень уже стала напоминать о себе
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 19 августа, пятница! Впереди выходные и хороший отдых без забот! Синоптики обещают ясный день и до +24 градусов тепла.
Начните этот день с новостей, произошедших в городе за последние сутки.
Деятельность приостановили на 12 дней
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Суд на 12 дней приостановил работу буфета и пищеблока в двух детсадах Юкаменского района Удмуртии. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, выявленные в ходе плановых проверок. Несоответствия качества воды обнаружили в детском саду № 1 села Юкаменское и детском саду № 4 села Пышкет. Это могло привести к возникновению инфекционных заболеваний среди воспитанников учреждений.
На данный момент собрана вся доказательная база. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по УР
В Сарапуле завершилось расследование уголовного дела по факту обнаружения тела 35-летнего мужчины. В убийстве обвиняется знакомый погибшего, 66-летний пенсионер. Конфликт между мужчинами произошел на почве ревности в ночь с 4 на 5 июня 2022 года. Во время ссоры, пенсионер несколько раз ударил знакомого ножом в область груди. Потерпевший скончался на месте. На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Фиктивная схема просуществовала несколько лет
Фото: Амир Закиров
Несколько ижевчан предстанут перед судом по обвинению в использовании подложных документов при совершении валютных операций и неправомерном обороте денежных средств. По версии следствия, обвиняемые переводили деньги с расчетных счетов 18-и зарегистрированных на их имена юрлиц на счета пяти иностранных компаний. В общей сложности злоумышленники перевели на зарубежные счета более 265 млн рублей. Чтобы обосновать валютные операции, обвиняемые использовали поддельные документы на поставку товаров. В настоящее время на счета наложен арест, заведено уголовное дело.
Ижевчане заметили на дороге настоящую реку из горячей воды. Фото: очевидец Евгений
18 августа ижевчане заметили, как из трубопровода на улице 10 лет Октября бежит вода. Как сообщили редакции «Комсомолки» в пресс-службе ПАО «Т Плюс» в Ижевске, воду слили из теплотрассы специально, в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.
Возле здания появились строительные леса. Фото: прислали читатели
Ижевчане заметили, что исторический дом № 69 на улице Максима Горького в Ижевске начали реконструировать. О продаже здания стало известно еще в 2019 году, но кто и на какие средства проводит работы сейчас, на сегодняшний день неизвестно. «Комсомолка» направила запрос в городскую администрацию. Об истории этого дома читайте здесь.
Желаем вам отличной пятницы и прекрасных выходных!
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