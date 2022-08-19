19 августа в Ижевске будет тепло и солнечно, но осень уже стала напоминать о себе Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 19 августа, пятница! Впереди выходные и хороший отдых без забот! Синоптики обещают ясный день и до +24 градусов тепла.

Начните этот день с новостей, произошедших в городе за последние сутки.

Из-за плохого качества воды в двух детских садах Удмуртии закрыли буфет и пищеблок

Деятельность приостановили на 12 дней Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Суд на 12 дней приостановил работу буфета и пищеблока в двух детсадах Юкаменского района Удмуртии. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, выявленные в ходе плановых проверок. Несоответствия качества воды обнаружили в детском саду № 1 села Юкаменское и детском саду № 4 села Пышкет. Это могло привести к возникновению инфекционных заболеваний среди воспитанников учреждений.

Ревнивого пенсионера из Сарапула будут судить за убийство

На данный момент собрана вся доказательная база. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по УР

В Сарапуле завершилось расследование уголовного дела по факту обнаружения тела 35-летнего мужчины. В убийстве обвиняется знакомый погибшего, 66-летний пенсионер. Конфликт между мужчинами произошел на почве ревности в ночь с 4 на 5 июня 2022 года. Во время ссоры, пенсионер несколько раз ударил знакомого ножом в область груди. Потерпевший скончался на месте. На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Жители Ижевска незаконно вывели за рубеж более 265 млн рублей

Фиктивная схема просуществовала несколько лет Фото: Амир Закиров

Несколько ижевчан предстанут перед судом по обвинению в использовании подложных документов при совершении валютных операций и неправомерном обороте денежных средств. По версии следствия, обвиняемые переводили деньги с расчетных счетов 18-и зарегистрированных на их имена юрлиц на счета пяти иностранных компаний. В общей сложности злоумышленники перевели на зарубежные счета более 265 млн рублей. Чтобы обосновать валютные операции, обвиняемые использовали поддельные документы на поставку товаров. В настоящее время на счета наложен арест, заведено уголовное дело.

Воду слили из теплотрассы на улице 10 лет Октября в Ижевске

Ижевчане заметили на дороге настоящую реку из горячей воды. Фото: очевидец Евгений

18 августа ижевчане заметили, как из трубопровода на улице 10 лет Октября бежит вода. Как сообщили редакции «Комсомолки» в пресс-службе ПАО «Т Плюс» в Ижевске, воду слили из теплотрассы специально, в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Реконструкция исторического здания на улице Горького началась в Ижевске

Возле здания появились строительные леса. Фото: прислали читатели

Ижевчане заметили, что исторический дом № 69 на улице Максима Горького в Ижевске начали реконструировать. О продаже здания стало известно еще в 2019 году, но кто и на какие средства проводит работы сейчас, на сегодняшний день неизвестно. «Комсомолка» направила запрос в городскую администрацию. Об истории этого дома читайте здесь.

Желаем вам отличной пятницы и прекрасных выходных!

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