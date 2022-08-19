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Общество19 августа 2022 3:30

Главные новости Ижевска на утро 19 августа 2022 года: плохое качество воды в двух детских садах и реконструкция исторического здания на ул. Горького

Самые актуальные новости республики к этому часу
Дана Солнцева
19 августа в Ижевске будет тепло и солнечно, но осень уже стала напоминать о себе

19 августа в Ижевске будет тепло и солнечно, но осень уже стала напоминать о себе

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 19 августа, пятница! Впереди выходные и хороший отдых без забот! Синоптики обещают ясный день и до +24 градусов тепла.

Начните этот день с новостей, произошедших в городе за последние сутки.

Из-за плохого качества воды в двух детских садах Удмуртии закрыли буфет и пищеблок

Деятельность приостановили на 12 дней

Деятельность приостановили на 12 дней

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Суд на 12 дней приостановил работу буфета и пищеблока в двух детсадах Юкаменского района Удмуртии. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, выявленные в ходе плановых проверок. Несоответствия качества воды обнаружили в детском саду № 1 села Юкаменское и детском саду № 4 села Пышкет. Это могло привести к возникновению инфекционных заболеваний среди воспитанников учреждений.

Ревнивого пенсионера из Сарапула будут судить за убийство

На данный момент собрана вся доказательная база. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по УР

На данный момент собрана вся доказательная база. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по УР

В Сарапуле завершилось расследование уголовного дела по факту обнаружения тела 35-летнего мужчины. В убийстве обвиняется знакомый погибшего, 66-летний пенсионер. Конфликт между мужчинами произошел на почве ревности в ночь с 4 на 5 июня 2022 года. Во время ссоры, пенсионер несколько раз ударил знакомого ножом в область груди. Потерпевший скончался на месте. На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Жители Ижевска незаконно вывели за рубеж более 265 млн рублей

Фиктивная схема просуществовала несколько лет

Фиктивная схема просуществовала несколько лет

Фото: Амир Закиров

Несколько ижевчан предстанут перед судом по обвинению в использовании подложных документов при совершении валютных операций и неправомерном обороте денежных средств. По версии следствия, обвиняемые переводили деньги с расчетных счетов 18-и зарегистрированных на их имена юрлиц на счета пяти иностранных компаний. В общей сложности злоумышленники перевели на зарубежные счета более 265 млн рублей. Чтобы обосновать валютные операции, обвиняемые использовали поддельные документы на поставку товаров. В настоящее время на счета наложен арест, заведено уголовное дело.

Воду слили из теплотрассы на улице 10 лет Октября в Ижевске

Ижевчане заметили на дороге настоящую реку из горячей воды. Фото: очевидец Евгений

Ижевчане заметили на дороге настоящую реку из горячей воды. Фото: очевидец Евгений

18 августа ижевчане заметили, как из трубопровода на улице 10 лет Октября бежит вода. Как сообщили редакции «Комсомолки» в пресс-службе ПАО «Т Плюс» в Ижевске, воду слили из теплотрассы специально, в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Реконструкция исторического здания на улице Горького началась в Ижевске

Возле здания появились строительные леса. Фото: прислали читатели

Возле здания появились строительные леса. Фото: прислали читатели

Ижевчане заметили, что исторический дом № 69 на улице Максима Горького в Ижевске начали реконструировать. О продаже здания стало известно еще в 2019 году, но кто и на какие средства проводит работы сейчас, на сегодняшний день неизвестно. «Комсомолка» направила запрос в городскую администрацию. Об истории этого дома читайте здесь.

Желаем вам отличной пятницы и прекрасных выходных!

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ИнтересноеДоброе утро, Ижевск!