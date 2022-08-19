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Происшествия19 августа 2022 6:28

Житель Удмуртии получил удар ножом в ногу и скончался от кровопотери

В убийстве по неосторожности подозревается его собутыльник
Дмитрий Коренев
Накануне случившегося мужчины выпивали. Фото: пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии

Накануне случившегося мужчины выпивали. Фото: пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии

В Удмуртии выясняются обстоятельства гибели 41-летнего жителя села Кама Камбарского района, чье тело нашли по месту жительства 17 августа. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике, в причинении смерти по неосторожности подозревается 40-летний односельчанин погибшего.

По данным следствия, накануне случившегося мужчины вместе выпивали. В процессе между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый схватил нож и ударил им потерпевшего в ногу. После этого он перевязал собутыльнику рану и покинул место преступления. Перевязка не помогла – спустя короткое время потерпевший скончался от кровопотери.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности». В рамках расследования осмотрено место происшествия, назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

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