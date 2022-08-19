В Удмуртии возобновят бесплатные цирковые представления для первоклассников

В столице республики выступят 14 любительских коллективов из разных уголков России Фото: Амир Закиров

В Удмуртии возобновляется традиция проведения бесплатных цирковых представлений для первоклассников, прервавшаяся из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

«Возобновляем цирковые представления для первоклассников школ Удмуртской Республики после двухгодового перерыва. В этом году более 21 тысячи ребят посетят цирк», - заявил он (цитата по пресс-службе главы и правительства УР)

Первоклассники посетят Межрегиональный фестиваль-конкурс любительского циркового искусства «Под куполом», который пройдет с 5 по 7 сентября. В столице республики выступят 14 любительских коллективов из разных уголков России, а также 5 коллективов из Удмуртии. Общее количество участников составит 119 человек.

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