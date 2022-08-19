Мужчину сбили на остановке под Ижевском

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

18 августа на втором километре автодороги Ижевск – Завьялово – Первомайский Завьяловского района был сбит пешеход. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Установлено, что около 07:30 41-летний водитель Renault Logan сбил 58-летнего мужчину, который, по предварительным данным, вышел из автобуса и стоял на остановке общественного транспорта.

«В результате ДТП пешеход получил травмы, госпитализирован», - сообщили в ведомстве.

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