78 жителей Удмуртии заразились клещевым энцефалитом

В лаборатории Ижевска
Фото: Архив КП
В Удмуртии зарегистрировано 78 случаев больных клещевым вирусным энцефалитом, подтвержденных лабораторно, в том числе у 9 детей, а также 77 случаев больных иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у 2 детей. Таковы данные Управление Роспотребнадзора по республике на 17 августа этого года.
Чаще всего заражаются клещевым энцефалитом в Ижевске – 29 случаев, на территории Шарканского района – 15 случаев, Балезинского – 10 случаев.
Случаи заболеваемости боррелиозом – на территории Кезского района – 8 случаев, по 7 случаев в Шарканском, Игринском районах и 19 случаев в Ижевске.
Отметим, с начала 2022 года 18023 человека обратились в больницы по поводу присасывания клещей, из них 3423 ребенка до 17 лет.
Где исследовать клещей?
- в Ижевске в БУЗ УР «РКИБ МЗ УР» по адресу: г. Ижевск, ул. Труда, д. 17.
- в Ижевске по адресу: ул. Ленина, 106, тел. 8(3412) 63-27-88. Режим работы: в рабочие дни 8:30-16:00; в воскр 8:30-14:00.
- в Глазове: ул. Кирова, 27а., тел. 8 (34141)2-84-37
- в Можге: ул. Ленина, 8, тел. 8 (34139)3-21-80
- в Сарапуле: ул. Азина, 29, тел. 8 (34147)4-03-90
- в Воткинске: ул. Свердлова,11, тел. 8 (34145)5-13-20.
- пос. Игра, ул. Труда, 17; тел. 8 (341-34) 4-17-75.
- пос. Ува, ул. Советская, 7, тел. 8 (34230) 5-12-96.
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