78 жителей Удмуртии заразились клещевым энцефалитом

В лаборатории Ижевска Фото: Архив КП

В Удмуртии зарегистрировано 78 случаев больных клещевым вирусным энцефалитом, подтвержденных лабораторно, в том числе у 9 детей, а также 77 случаев больных иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у 2 детей. Таковы данные Управление Роспотребнадзора по республике на 17 августа этого года.

Чаще всего заражаются клещевым энцефалитом в Ижевске – 29 случаев, на территории Шарканского района – 15 случаев, Балезинского – 10 случаев.

Случаи заболеваемости боррелиозом – на территории Кезского района – 8 случаев, по 7 случаев в Шарканском, Игринском районах и 19 случаев в Ижевске.

Отметим, с начала 2022 года 18023 человека обратились в больницы по поводу присасывания клещей, из них 3423 ребенка до 17 лет.

Где исследовать клещей?

- в Ижевске в БУЗ УР «РКИБ МЗ УР» по адресу: г. Ижевск, ул. Труда, д. 17.

- в Ижевске по адресу: ул. Ленина, 106, тел. 8(3412) 63-27-88. Режим работы: в рабочие дни 8:30-16:00; в воскр 8:30-14:00.

- в Глазове: ул. Кирова, 27а., тел. 8 (34141)2-84-37

- в Можге: ул. Ленина, 8, тел. 8 (34139)3-21-80

- в Сарапуле: ул. Азина, 29, тел. 8 (34147)4-03-90

- в Воткинске: ул. Свердлова,11, тел. 8 (34145)5-13-20.

- пос. Игра, ул. Труда, 17; тел. 8 (341-34) 4-17-75.

- пос. Ува, ул. Советская, 7, тел. 8 (34230) 5-12-96.

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