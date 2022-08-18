Рассказываем, что посмотреть в Ижевске Фото: Амир Закиров

Возможностей для путешествий стало меньше. За границу попасть трудно, юг России переполнен туристами. Самое время открывать для себя потаенные уголки страны! Рассказываем, почему стоит посетить столицу Удмуртии – Ижевск.

Пострелять из автомата Калашникова

Музей Калашникова. Фото: Дмитрий Селезнев

Именно в Ижевске создал легендарный автомат АК-47 Михаил Тимофеевич Калашников. И в центре города в честь него работает целый музей, где можно узнать об истории оружия. Там можно посетить несколько экспозиций, а напоследок пострелять в одном из трех тиров: пневматическом, арбалетно-лучевом, и огнестрельном (последний – только при наличии и паспорта и водительского удостоверения).

Попробовать национальную кухню

В Удмуртии обязательно нужно попробовать перепечи – корзиночки из теста с начинкой Фото: Амир Закиров

Удмуртия – регион, где просто грешно не попробовать местные блюда: перепечи, табани, пельмени… Купить некоторые из них можно чуть ли не в каждой пекарне. А если хочется больше погрузиться в аутентичную атмосферу, рекомендуем отправиться в этнокомплекс «Бобровая долина». Бронировать столики стоит заранее.

Прогуляться по знаковым местам

Ижевский пруд особенно красив по вечерам Фото: Амир Закиров

Как и в любом другом городе, в Ижевске есть, где прогуляться: современная Центральная площадь, которую уже почти полностью обновили; набережная огромного пруда, Михаило-Архангельский собор, Александро-Невский собор, улица Горького с ее купеческими домами, главный корпус Оружейного завода.

Находятся все эти достопримечательности компактно в одном районе, и обойти их полностью можно за два часа неспешной прогулки.

Фонтан на Центральной площади стал местом притяжения горожан Фото: Амир Закиров

Узнать о традициях удмуртов

В Лудорвае можно научиться готовить национальное удмуртское блюдо – перепечи Фото: Алена Селезнева

Ижевск – столица Удмуртии. И здесь обязательно нужно узнать как можно больше о традициях этого народа. Сделать это можно в музее-заповеднике «Лудорвай» – находится он совсем рядом с городом. Дорога на машине из центра займет всего полчаса. Здесь можно погулять по огромной территории, заказать экскурсию или записаться на мастер-класс по изготовлению перепечей. Встретят вас в лучших удмуртских традициях.

Сходить в лучший зоопарк страны

Гордость Ижевска – зоопарк. Он считается одним из лучших в России. Сюда обязательно стоит прийти вместе с детьми, чтобы полюбоваться на белых медведей, обезьян, тигров и многих других животных.

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