Премьер Мишустин поддержал проект благоустройства парка «Тишино» в Ижевске

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Председатель правительства РФ в ходе рабочей поездки в Ижевск 21 июля поддержал проект благоустройства парка «Тишино» в Устиновском районе города. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Парку Тишино – быть! Работы начнем в этом году. Председатель Правительства поддержал наш проект. Будем обустраивать в Устиновском районе актуальное, интересное общественное пространство для отдыха и прогулок», – написал глава региона Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

Глава правительства РФ отметил важность работы по комплексному развитию территорий.

«Поэтому обязательно поможем. Готовьте все документы. Соответствующие средства из резервного фонда будут выделены», - сказал Михаил Мишустин

По словам главы региона, проект уже готов, документы прошли экспертизу.

На прошлой неделе стало известно, что глава Удмуртии создал чат с активными жителями Устиновского района по поводу реализации проекта реконструкции парка «Тишино». В приветственном видео руководитель республики пообещал участникам чата, что он будет лично курировать этот проект и продвигать его на федеральном уровне.

Напомним, проект реконструкции парка занял второе место в рейтинговом голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Здесь планируют построить амфитеатр, оборудовать площадку и фудкорты.

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