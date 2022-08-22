Юноши ФК «Зенит-Ижевск» стали чемпионами ПФО

В Ижевске прошел финал Первенства ПФО по футболу среди юношей 2005 года рождения. Фото: vk.com/minsport_ur

В Ижевске прошел финальный турнир Первенства Приволжского федерального округа по футболу среди юношей 2005 года рождения. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, чемпионский титул взяла команда юношей «Зенит-Ижевск 2005».

За титул боролись 14 команд - по числу регионов ПФО. Второе место заняли юные футболисты из Нижегородской области - «РЦПФ Нижний Новгород-2005». На третьем месте оказался пензенский «Зенит».

Отметим, ижевский футболист Степан Бегун был признан лучшим защитником турнира.

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