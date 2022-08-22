В Ижевске несколько дней ищут пропавшего подростка

Фото: ПСО «Регион 18»

В Удмуртии ищут Максима Макарова 2006 года рождения. Как сообщает ПСО «Регион 18», 18 августа он вышел из дома по улице Первомайской в Ижевске в неизвестном направлении.

«До настоящего времени местоположение неизвестно», - говорится в сообщении.

Приметы: на вид 17 лет, рост 185 см, телосложение худощавое. Был одет в футболку, темные джинсы, темные кеды и белые носки.

Обладающих информацией о его местонахождении просят позвонить на горячую линию поисково-спасательного отряда: 8-951-195-29-71 или в полицию: 02 (с мобильного 102).

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