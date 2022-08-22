В Удмуртии подросток на питбайке сбил 6-летнего мальчика

В Кизнере подросток на питбайке сбил 6-летнего мальчика. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

21 августа в поселке Кизнер напротив дома №19 по улице Калинина произошло ДТП с участием ребенка. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Установлено, что около 14:45 13-летний водитель питбайка «X-MOTOS» сбил 6-летнего мальчика.

«В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы», - сообщили в ведомстве.

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