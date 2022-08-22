35-летняя пассажирка мотоцикла попала в больницу после столкновения с легковушкой на трассе Ижевск – Сарапул

21 августа на 20-м километре автодороги Ижевск – Сарапул в Завьяловском районе Удмуртии столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

21 августа на 20-м километре автодороги Ижевск – Сарапул в Завьяловском районе Удмуртии столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по региону.

Установлено, что около 18:40 63-летний водитель автомобиля Honda CR-V при повороте налево на прилегающую территорию не уступил дорогу мотоциклу Yamaha под управлением 38-летнего мужчины.

В результате столкновения водитель мотоцикла и его 35-летняя пассажирка получили травмы. Женщине потребовалась госпитализация.

«Мотоциклист не имел права на управление мототранспортным средством соответствующей категории», - отметили в ведомстве.

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