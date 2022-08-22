Все школы Удмуртии готовы к началу нового учебного года

Все 1 219 образовательных учреждений Удмуртии прошли процедуру приемки и готовы к началу нового учебного года Фото: Архив КП

Все 1 219 образовательных учреждений Удмуртии прошли процедуру приемки и готовы к началу нового учебного года. Как сообщила на аппаратном совещании при главе республики министр образования и науки региона Светлана Болотникова, 1 сентября к обучению приступят 197 205 школьников, из них более 21 тыс. – первоклассники.

«В целом на подготовку образовательных организаций в 2022 году из федерального, консолидированного бюджета Удмуртии и внебюджетных источников направлено более 998,6 млн рублей, из которых более 390 млн рублей — федеральный бюджет», — рассказала она.

В рамках подготовки к новому учебному году в республике отремонтировали теплотрассы в 124 образовательных учреждениях, системы водоснабжения – в 67 учреждениях, закупили мебель в 155 учреждений, приобрели оборудование для медкабинетов 40 учреждений. В 177 учреждениях модернизировали автоматическую пожарную сигнализацию, в 70 провели ремонтные работы на путях эвакуации, в 121 провели огнезащитную обработку деревянных конструкций, в 421 учреждении приобрели или перезарядили огнетушители.

На закупку учебников в этом году выделено 115 млн рублей. С учетом заключенных контрактов на поставку учебников, поставки по которым завершатся до начала учебного года, ученики обеспечены бесплатными пособиями по основным программам на 100%.

В настоящее время бесплатным горячим питанием за счет бюджета обеспечены более 60% учеников 1-4 классов. В текущем году на эти цели выделено 953 млн рублей.

В ходе совещания глава Удмуртии Александр Бречалов поблагодарил педагогов за подготовку победителей и призеров всероссийских олимпиад по различным дисциплинам.

«Удмуртская Республика по эффективности участия во Всероссийской олимпиаде школьников занимает второе место по стране, шестое по количеству победителей и призеров. Благодарю всех педагогов за подготовку наших ребят. Это очень высокий результат», – заявил Александр Бречалов.

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