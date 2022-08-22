Главного бухгалтера осудили в Сарапуле за хищение 4 млн рублей

В Сарапуле бывший главный бухгалтер нескольких ИП предстала перед судом за хищение более 4 млн рублей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Сарапуле бывший главный бухгалтер нескольких ИП предстала перед судом по обвинению в неправомерном обороте средств платежей, присвоении и растрате, совершенных в крупном размере (ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 160 УК РФ). Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества республики, общий ущерб превысил 4 млн рублей.

Установлено, что в 2021 году женщина на протяжении нескольких месяцев изготавливала и использовала поддельные платежные распоряжения о переводе денег на счета различных фирм, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, а также на собственный счет. Таким образом она успела заказать в интернет-магазинах и различных фирмах товары для личного пользования на общую сумму 909 595 рублей.

Данный факт был выявлен работодателями при проведении проверки бухгалтерской документации и расчетных счетов, начатой после поступления информации от ее прежнего работодателя – он сообщил, что подсудимая по этой же схеме похитила у него более 3 млн рублей.

«В судебном заседании подсудимая вину в предъявленном обвинении признала полностью, раскаялась в содеянном, возместила ущерб потерпевшим в полном объеме», - говорится в сообщении.

Суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также на 1 год лишил права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью работника.

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