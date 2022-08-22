Почти 1 кг марихуаны изъяли у троих жителей Удмуртии

Фото: пресс-служба УМВД России по Удмуртии

В Юкаменском районе задержаны трое мужчин, в автомобиле которых обнаружена крупная партия марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

Установлено, что двое жителей Глазова 1997 г.р. и 1996 г.р. и 20-летний житель одной из деревень целенаправленно поехали в Юкаменский район, чтобы собрать на заброшенных участках коноплю для личного употребления. На обратном пути их задержали полицейские.

«У них изъято наркотическое средство «марихуана» общей массой более 900 граммов», - говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ – «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Мужчинам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

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