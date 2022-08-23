В Удмуртии зафиксировали атмосферную и почвенную засуху

С конца июля на метеостанциях в Дебесах, Сарапуле и в Отделе наблюдений в селе Первомайский фиксируется почвенная засуха Фото: Архив КП

В Удмуртии складываются неблагоприятные агрометеорологические условия для роста, развития и созревания сельскохозяйственных культур. Как сообщает пресс-служба регионального гидрометцентра, с 28 июля на метеостанциях в Дебесах, Сарапуле и в Отделе наблюдений в селе Первомайский фиксируется почвенная засуха.

«В период вегетации сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см составили не более 10 мм (устанавливается по факту)», - говорится в сообщении.

Кроме того, с 22 июля на метеостанции Отдела наблюдений в селе Первомайский фиксируется атмосферная засуха – явление, при котором сумма осадков не превышает 5 мм в сутки в течение не менее 30 суток подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 градусов. При этом в отдельные дни – суммарно не более четверти от всего периода – максимальные температуры могут быть ниже этого предела.

Ранее синоптики Удмуртского ЦГМС дали прогноз погоды на неделю.

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