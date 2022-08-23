В Ижевске закроют проезд по улице Азина

В Ижевске временно закроют движение транспорта по улице Азина на участке от Областной до Новоажимова. Фото: Яндекс.Карты

В Ижевске временно закроют движение транспорта по улице Азина на участке от Областной до Новоажимова. Как сообщает пресс-служба городской администрации, специалисты РЖД проведут работы по переборке переездного настила.

Ограничения будут действовать с 23:00 23 августа до 05:00 24 августа и с 23:00 29 августа до 05:00 30 августа.

Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать пути объезда.

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