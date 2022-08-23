В Сарапуле автомобиль задавил 82-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте

25-летний водитель автомобиля FORD Fiesta сбил 82-летнюю женщину. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

22 августа в Сарапуле напротив дома №8А по улице Ленина произошла дорожная авария со смертельным исходом. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Установлено, что около 17:00 25-летний водитель автомобиля FORD Fiesta сбил 82-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

«В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована, но впоследствии от полученных травм скончалась в медицинском учреждении», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает: переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, и лишь при его отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

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