Минздрав Удмуртии призвал жителей вакцинироваться против COVID-19

95,7% умерших и 89% заболевших ковидом в 2021 году жителей Удмуртии не были вакцинированы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Эпидситуация по коронавирусу в Удмуртии пока не вызывает опасений, несмотря на наблюдаемый рост заболеваемости. Об этом на аппаратном совещании при главе региона сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения республики Наталья Якимова.

«Только порядка 5% больных госпитализируются в стационар, и это, как правило, пациенты с наличием сопутствующей патологии. Пациенты с тяжелым течением заболевания составляют всего 0,1% от всех заболевших. Ситуация на текущий момент не вызывает опасений, наша служба полностью готова к подъему заболеваемости», – заявила она (цитата по пресс-службе регионального Минздрава).

Вместе с тем в ведомстве призывают жителей проходить вакцинацию и ревакцинацию. напомним, по состоянию на утро 23 августа как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 701 007 жителей региона. Из них 561 049 прошли оба этапа вакцинации. 200 802 жителя республики ревакцинировались.

«Хотелось бы обратиться еще раз к гражданам нашей республики - прежде чем заболеваемость станет достаточно высокой, необходимо защитить себя и своих близких. И на сегодня, единственным эффективным методом профилактики заболевания COVID-19 остается вакцинация», - отметила Наталья Якимова.

Она напомнила, что 95,7% умерших и 89% заболевших ковидом в 2021 году жителей Удмуртии не были вакцинированы.

Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства, записавшись в личном кабинете Госуслуг либо по телефону. Без предварительной записи пройти вакцинацию можно в Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

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