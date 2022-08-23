55-летний житель Удмуртии утонул в Каме

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В Удмуртии выясняются обстоятельства гибели 55-летнего жителя Каракулинского района, чье тело обнаружили 22 августа в реке Каме у деревни Быргында. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
В ходе доследственной проверки установлено, что 21 августа группа местных жителей отдыхала на берегу реки. Один из мужчин, будучи в нетрезвом состоянии, пошел купаться и утонул.
«В ходе поисковых работ его тело обнаружено 22 августа в реке на расстоянии 1,5 км от деревни с признаками утопления», - говорится в сообщении.
В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, односельчане и родственники погибшего.
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