55-летний житель Удмуртии утонул в Каме

Фото: envato.com

В Удмуртии выясняются обстоятельства гибели 55-летнего жителя Каракулинского района, чье тело обнаружили 22 августа в реке Каме у деревни Быргында. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В ходе доследственной проверки установлено, что 21 августа группа местных жителей отдыхала на берегу реки. Один из мужчин, будучи в нетрезвом состоянии, пошел купаться и утонул.

«В ходе поисковых работ его тело обнаружено 22 августа в реке на расстоянии 1,5 км от деревни с признаками утопления», - говорится в сообщении.

В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, односельчане и родственники погибшего.

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