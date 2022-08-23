В Удмуртии за выходные выявили 12 фактов нарушений в области охоты и оборота оружия

Нарушителям грозят штрафы в размере до 4 000 рублей или лишение права заниматься охотой на срок до 2 лет. Фото: пресс-служба Минприроды УР

В Удмуртии с 19 по 21 августа прошли рейды по выявлению и пресечению нарушений законодательства в области охоты и оборота оружия. Как сообщает пресс-служба регионального Минприроды, в ходе рейдовых мероприятий было выявлено 12 нарушений.

«Патрулировались общедоступные, закрепленные охотничьи угодья и иные территории, являющиеся средой обитания охотничьих животных. Проверено более 500 охотников, выявлено 11 фактов нарушения правил охоты и один факт нарушения правил оборота оружия», - говорится в сообщении.

Во всех случаях были возбуждены административные дела. Нарушителям грозят штрафы в размере до 4 000 рублей или лишение права заниматься охотой на срок до 2 лет.

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