В Удмуртии учрежден Совет по вопросам ответственного обращения с животными

В Удмуртии появится Совет при правительстве республики по вопросам ответственного обращения с животными Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Удмуртии появится Совет при правительстве республики по вопросам ответственного обращения с животными. Соответствующее распоряжение за подписью председателя правительства региона Ярослава Семенова опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, Совет будет заниматься рассмотрением общественно значимых вопросов, касающихся ответственного обращения с животными на территории Удмуртии, а также разработкой проектов документов, направленных на решение выявленных проблем.

Председателем Совета станет зампред правительства республики Ольга Абрамова. Пост заместителя председателя займет начальник Главного управления ветеринарии Удмуртии Роман Габдрахманов.

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