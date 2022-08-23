В Ижевске умер актер Юрий Смородин

Юрий Смородин выступал в таких спектаклях, как «Летучая мышь», «Бабий бунт», «Проделки Ханумы» и «Королева чардаша». Фото: пресс-служба Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики им. П.И. Чайковского.

В Ижевске на 81-м году жизни скончался заслуженный работник культуры Удмуртии Юрий Смородин. Об этом сообщает пресс-служба Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики им. П.И. Чайковского.

Смородин работал в театре с 1979 года, за это время сыграл десятки ролей. Он исполнял значимые партии в таких спектаклях, как «Летучая мышь», «Бабий бунт», «Проделки Ханумы» и «Королева чардаша».

«Являлся настоящим мастером эпизода, умел даже небольшую роль сделать яркой и выразительной», - говорится в некрологе.

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким Юрия Ивановича. Редакция «КП – Ижевск» присоединяется к соболезнованиям.

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