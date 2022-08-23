Верховный суд Удмуртии оставил без изменений приговор жителю Ижевска, зарезавшему мужчину за шумное поведение

В мае текущего года коллегия присяжных единодушно признала мужчину виновным в убийстве, однако осужденный и его защитник обжаловали приговор Фото: Амир Закиров

Верховный суд Удмуртии оставил без изменений приговор 40-летнему жителю Ижевска, убившему 25-летнего незнакомца за шумное поведение в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Напомним, инцидент произошел в мае 2021 года. Группа молодых людей шумно проводила вечер возле одного из домов по улице Автозаводской. Ныне осужденный, которому это не понравилось, взял нож и ударил им потерпевшего в живот, отчего тот скончался.

В мае текущего года коллегия присяжных единодушно признала мужчину виновным в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Устиновский районный суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, однако осужденный и его защитник обжаловали приговор.

«Верховный суд Удмуртской Республики поддержал мнение стороны государственного обвинения о законности состоявшегося приговора и отказал в удовлетворении апелляционных жалоб защиты», - говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.

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