Жителя Удмуртии подозревают в незаконной рубке леса на 1,7 млн рублей

Добытую древесину мужчина собирался сдать на пилораму. Фото: пресс-служба УМВД России по Удмуртии

Житель Дебесского района Удмуртии подозревается в незаконной рубке леса на общую сумму более 1,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по республике.

В середине августа в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные вырубили в Дебесском лесничестве более 29 кубометров сырорастущих хвойных деревьев. Ущерб лесному фонду составил 806 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ – «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».

Полицейские установили личность «черного лесоруба» – им оказался 27-летний местный житель. Добытую древесину он собирался сдать на пилораму. При обыске у него изъяли две бензопилы.

В дальнейшем выяснилось, что мужчина незаконно рубит лес не впервые. В марте текущего года он спилил деревья на общую сумму 900 тысяч рублей, после чего сдал древесину на перерабатывающее предприятие.

«За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», - отметили в ведомстве.

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